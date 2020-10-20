21:28

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/19)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/19) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع طرد وفد إماراتي من مسجد قبة الصخرة بعد دخوله بحماية إسرائيلية، كما رصدت وصول أول طائرة تجارية إماراتية إلى تل أبيب.