49:21

للقصة بقية- الصوماليون والبحث عن الاستقرار

سلطت حلقة (2020/10/19) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على الأوضاع في الصومال وسعي الشعب الصومالي للبحث عن الاستقرار فيما بعد الحرب واستمرار الانفجارات، ومسيرة التحول السياسي في البلاد.