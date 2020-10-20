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للقصة بقية- الصوماليون والبحث عن الاستقرار

سلطت حلقة (2020/10/19) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على الأوضاع في الصومال وسعي الشعب الصومالي للبحث عن الاستقرار فيما بعد الحرب واستمرار الانفجارات، ومسيرة التحول السياسي في البلاد.
19/10/2020
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