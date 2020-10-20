09:19

النشرة الاقتصادية (2020/10/19)

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المنطقة بأكثر من 4% هذا العام، وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن دول المنطقة نجحت إلى حد كبير في ضبط تفشي كورونا.