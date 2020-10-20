27:52

الحصاد- إيران.. إستراتيجية ما بعد الحظر

بحث محمود مراد في الملف الأول من "الحصاد" انتهاء حظر التسلح على إيران، فقد مرت الأعوام الخمسة التي حددها الاتفاق النووي مع القوى الكبرى لرفعه.