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27:52
الحصاد- إيران.. إستراتيجية ما بعد الحظر
بحث محمود مراد في الملف الأول من "الحصاد" انتهاء حظر التسلح على إيران، فقد مرت الأعوام الخمسة التي حددها الاتفاق النووي مع القوى الكبرى لرفعه.
20/10/2020
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