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إيران.. استراتيجية ما بعد انتهاء حظر السلاح

صار حظر السلاح من الماضي، وتحللت منه إيران بشكل تلقائي، فقد مرت الأعوام الخمسة التي حددها الاتفاق النووي مع القوى الكبرى لرفعه.