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02:34
إقبال على تعلم فن الدبكة في الأردن
فن الدبكة الشعبية إرث يمتد عبر التاريخ، في الأردن تتسابق جمعيات ومراكز شعبية لتعليم فن الدبكة للصغار والأشبال. عشرات من محبي الدبكة من ذكور وإناث يسعون لتعلم الدبكة بحركاتها وإيقاعها.
20/10/2020
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