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إحتفاء إسرائيلي بأول زيارة لوفد إماراتي رمسمي

لم يخف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين بحكومته فرحتهم العارمة بأول زيارة لوفد إماراتي رسمي لإسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام بين الجانبين.