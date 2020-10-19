12:42

نافذة من واشنطن (2020/10/19)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ولاية فلوريدا بأميركا في تمام الساعة السابعة صباح هذا اليوم للناخبين للإدلاء بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية،