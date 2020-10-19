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جولة الجزيرة في مدينة شوشي بإقليم قره باغ

تجول محمود الزيبق لأول مرة في مدينة شوشي ليرصد عن قرب آثار القصف الذي تعرضت له المدينة، فهي تعتبر ثاني أكبر مدن إقليم قره باغ.