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نافذة من واشنطن (2020/10/18)

تابع عثمان آي فرح في نافذة من واشنطن (2020/10/18) ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية لسجن حكام الولايات الديمقراطيين.