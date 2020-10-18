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عودة نشاط المطاحن الأهلية في كردستان العراق

عادت المطاحن الأهلية في أربيل إلى نشاطها الذي انحسر كثيرا خلال السنوات الماضية في إقليم كردستان العراق بسبب اعتماد السكان على المواد الغذائية المستوردة.