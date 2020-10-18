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خرق للهدنة الإنسانية في مدن وقرى بإقليم قره باغ

سقطت عدة قذائف على مدينة ترتر وعدة قرى تابعة لها في محيط إقليم قره باغ المتنازع عليه. وبحسب مصادر عسكرية أذربيجانية، فإن الجيش الأذري رد على إطلاق النار من قبل الجانب الأرميني.