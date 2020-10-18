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23:28
خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
سلط برنامج "خارج النص" في حلقة (2020/10/18) الضوء على الشاعر الفلسطيني معين بسيسو، الذي يوصف بأنه شاعر القضية والإنسانية، حيث يهتم بهموم الناس ويطرح مشكلاتهم وقضاياهم.
18/10/2020
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معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
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