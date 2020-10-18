02:26

تنويعات سامي الغربي

سامي الغربي خطاط عربي تشكيلي وموسيقي تونسي تبرز النبرة الشرقية في معظم أعماله، يهتم الغربي بإبراز تفاصيل داخل الحرف نفسه الذي تضمن رسمه زخارف ورموزا وعلامات مستمدة من التراث التونسي بمكوناته المتعددة.