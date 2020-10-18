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تنمية هوايات الشباب

الشاب محمد سميع ذو الـ17 عاما من مدينة إدلب عاشق للفن، خاصة الخط العربي، اشترك بمعرض فني ليبين أهمية وجمال الخط العربي، كما يهتم محمد بالرياضة وتدرب على الكاراتيه، ويطمح للحصول على الحزام الأسود.