search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:12
تنمية هوايات الشباب
الشاب محمد سميع ذو الـ17 عاما من مدينة إدلب عاشق للفن، خاصة الخط العربي، اشترك بمعرض فني ليبين أهمية وجمال الخط العربي، كما يهتم محمد بالرياضة وتدرب على الكاراتيه، ويطمح للحصول على الحزام الأسود.
18/10/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من التقارير الإخبارية
لكنها ليست كل شيء.. استطلاعات الرأي تميل لصالح بايدن في مواجهة ترامب
مزيد من القتلى بحرب أرمينيا وأذربيجان ومساع روسية لتثبيت التهدئة
اسجنوهم.. كلمة لترامب تثير استنكار الديمقراطيين في ميشيغان
شجعتهم على زراعة الموز.. عودة مياه الأغوار ببلدة العوجا
الأكثر قراءة
بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال
فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس
قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا
كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟
مقاطع حول هذه القصة
لكنها ليست كل شيء.. استطلاعات الرأي تميل لصالح بايدن في مواجهة ترامب
play
01:54
مزيد من القتلى بحرب أرمينيا وأذربيجان ومساع روسية لتثبيت التهدئة
play
02:35
اسجنوهم.. كلمة لترامب تثير استنكار الديمقراطيين في ميشيغان
play
02:54
شجعتهم على زراعة الموز.. عودة مياه الأغوار ببلدة العوجا
play
02:30