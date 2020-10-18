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تجديد فن الإنشاد

يسعى نقيب المنشدين في مصر محمود التهامي إلى تجديد فن الإنشاد وربطه بالموسيقى العالمية عبر مدرسة خاصة لهذا الغرض، وتعمل مدرسة التهامي للإنشاد من أجل الحفاظ على تراث المقامات الموسيقية.