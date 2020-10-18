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تبادل الاتهامات بين أرمينيا وأذربيجان بخرق الهدنة

من هدنة إلى أخرى، ولم تهدأ ميادين المعارك في إقليم قره باغ، وبعد أسبوع واحد فقط من محاولة أولى فاشلة لوقف إطلاق النار برعاية موسكو، دخلت هدنة إنسانية ثانية حيز التنفيذ.