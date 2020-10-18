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الكافيار.. أهميته وفوائده

الكافيار -أو اللؤلؤ الأسود- هو بيض مملح يستخرج من سمك الكافيار (أو الحفش) وبعض أنواع السمك، ويمتاز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، كما يصنف من أغلى وأشهر المقبلات الفاخرة.