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إيران.. انتهاء حظر التسلح المفروض عليها

دخل قرار رفع حظر التسلح على إيران حيز التنفيذ بشكل تلقائي، وفق ما ينص عليه القرار الدولي رقم 2231. واستمر هذا الحظر 13 عاما بناء على عقوبات صدرت من مجلس الأمن الدولي عام 2007.