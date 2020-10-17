23:53

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/16)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/16) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الفنان الفلسطيني محمد عساف بعد أنباء عن منع الاحتلال الإسرائيلي دخوله الأراضي المحتلة.