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من واشنطن- ملفات السياسة الخارجية.. كيف ينظر لها مرشحو الرئاسة الأميركية؟

ناقشت حلقة (2020/10/16) من برنامج "من واشنطن" نظرة مرشحو الرئاسة الأميركية للسياسة الخارجية من خلال برامجهم الانتخابية وتأثير الاستقطابات الحزبية عليها.