02:25

ماليزيا.. قائمة مسربة تدفع الشرطة إلى استجواب أنور إبراهيم

استجوبت الشرطة الماليزية زعيم المعارضة في البرلمان أنور إبراهيم بشأن قائمة مسربة من النواب البرلمانيين تظهر حصوله على الدعم المطلوب لتولي رئاسة الحكومة.