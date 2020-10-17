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عن السينما- الصوت

سلطت حلقة (2020/10/16) من برنامج "عن السينما" الضوء على بداية ظهور الصوت في السينما؛ فعلى عكس ما يعتقده البعض فإن الصوت ظهر مع الصورة منذ بداية ظهور الصور المتحركة، ومر الصوت بالعديد من المراحل.