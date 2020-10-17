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23:06

عن السينما- الصوت

سلطت حلقة (2020/10/16) من برنامج "عن السينما" الضوء على بداية ظهور الصوت في السينما؛ فعلى عكس ما يعتقده البعض فإن الصوت ظهر مع الصورة منذ بداية ظهور الصور المتحركة، ومر الصوت بالعديد من المراحل.
16/10/2020
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