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الحصاد- جائحة كورونا.. نواقيس الخطر مجددا

بحثت غادة عويس في ملف "الحصاد الأول" تطورات تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا، وكيف تواجه دول العالم هذه الموجة، خاصة في دول أوروبا التي سجلت أرقاما عالية في عدد الإصابات.
17/10/2020
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