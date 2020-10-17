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أهمية الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية

يسلط عبد القادر عراضة الضوء على الولايات الأميركية المتأرجحة، وتركيبتها السكانية، وأبرز خصائصها، وآخر أرقام السباق الانتخابي فيها، وفق استطلاعات الرأي.