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أهمية الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية

يسلط عبد القادر عراضة الضوء على الولايات الأميركية المتأرجحة، وتركيبتها السكانية، وأبرز خصائصها، وآخر أرقام السباق الانتخابي فيها، وفق استطلاعات الرأي.
17/10/2020
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