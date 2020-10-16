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نافذة من واشنطن (2020/10/15)

تابعت "وجد وقفي" في نافذة من واشنطن (2020/10/15) انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعي تويتر وفيسبوك لحجبهما مقالا لنيويورك بوست يزعم فضحه تعاملات فاسدة لنجل منافسه الديمقراطي جو بايدن.
15/10/2020
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