15:04

نافذة من واشنطن (2020/10/15)

تابعت "وجد وقفي" في نافذة من واشنطن (2020/10/15) انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعي تويتر وفيسبوك لحجبهما مقالا لنيويورك بوست يزعم فضحه تعاملات فاسدة لنجل منافسه الديمقراطي جو بايدن.