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برامج لدعم الأطفال بعد انفجار بيروت

لسنوات طويلة سيتذكر اللبنانيون أين كانوا وماذا كانوا يفعلون في 4 أغسطس/آب 2020، لحظة انفجار مرفأ بيروت، حيث تدخلت مفوضية اللاجئين لدعم الأطفال من خلال برامج خاصة لدعمهم نفسيا.
16/10/2020
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