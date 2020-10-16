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برامج لدعم الأطفال بعد انفجار بيروت

لسنوات طويلة سيتذكر اللبنانيون أين كانوا وماذا كانوا يفعلون في 4 أغسطس/آب 2020، لحظة انفجار مرفأ بيروت، حيث تدخلت مفوضية اللاجئين لدعم الأطفال من خلال برامج خاصة لدعمهم نفسيا.