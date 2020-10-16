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29:41
الحصاد- هل تمهد صفقة تبادل الأسرى لحل أزمة اليمن؟
ناقشت إلسي أبي عاصي في الملف الأول من "الحصاد" دلالات بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن وإمكانية أن تفضي إلى اتفاق سياسي شامل يضع حدا للحرب في البلاد.
15/10/2020
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