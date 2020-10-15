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بعد تعدد خلافاتهما.. تنامي المشاعر العدائية تجاه أميركا في الصين

شهدت الشهور الأخيرة تنامي مشاعر العداء التي يحملها الصينيون للولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد اشتداد النزاع بين البلدين على أكثر من صعيد،