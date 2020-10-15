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إقبال متزايد على تعلم العربية في أوروبا وآسيا

تشهد دول أوروبية عدة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفي آسيا والولايات المتحدة، إقبالا متزايدا على تعلم اللغة العربية من أبناء هذه الدول، حيث زاد عدد المدا