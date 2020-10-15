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أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بشأن خرق اتفاق التهدئة

واصلت أذربيجان وأرمينيا تبالدل الاتهامات بشأن المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار فيما بينهما، واتهمت الأخيرة نظيرتها بالسعي لاحتلال إقليم قره باغ كاملا،