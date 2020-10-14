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هدنة تترنح وقصف متبادل بين أرمينيا وأذربيجان

تراجع دوي الانفجارات وخفت حدة القصف المتبادل على خطوط المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا، لكن القتال ما زال مستمرا رغم مضي أيام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
13/10/2020
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