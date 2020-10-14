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نشرة الثامنة "نشرتكم"

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/10/14) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أهمها الجريمة التي وقعت بمدينة الزرقاء في الأردن وذهب ضحيتها فتى في السادسة عشر من عمره، وكذلك