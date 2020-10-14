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تضم العرب والأجانب.. مدارس تعليم اللغة العربية في بلدان المهجر

انتشرت في بريطانيا مدارس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث يلجأ إليها الأجانب الذين يريدون استكشاف هذه اللغة، كما تضم أبناء العرب الذين يسعون للحفاظ على هويتهم.