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لبنان وإسرائيل.. تفاهمات واتفاقات في محطات الصراع

منذ عام 1949 ظل العداء بين لبنان وإسرائيل طاغيا على العلاقة بينهما، ويتواصل الجاران اللدودان في بعض محطات الصراع إلى تفاهمات واتفاقات سقط بعضها وبقي البعض الآخر صامدا؛ لكن في حالة من الهشاشة.