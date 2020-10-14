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الحصاد- حرب قره باغ.. أشلاء وقف إطلاق النار

بحثت إلسي أبي عاصي في الملف الثاني من "الحصاد" فرص الاستجابة لدعوات التقيد بوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وموقف أرمينيا وأذربيجان والقوى الإقليمية من الهدنة.  
13/10/2020
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