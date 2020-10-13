23:57

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/10/12

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/12) تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع تصديق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، ورسو أول سفينة شحن قادمة من دبي إلى حيفا.