search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
50:06
للقصة بقية- العرب والتعليم
سلطت حلقة (2020/10/12) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على التعليم في الدول العربية، حيث تعتبر الدول العربية من الأكثر إنفاقا، حيث بلغ الإنفاق على التعليم في العام 2017 أرقاما كبيرة نسبة للإنفاق العام.
12/10/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
ما وراء الخبر- بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات.. من يجرؤ على شراء الأسلحة من طهران؟
بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.. من يجرؤ على شراء أو بيع الأسلحة لإيران؟
لعدم نظافة الشباك.. موجة غضب بعد طرد محافظ الدقهلية مديرة مدرسة
الرهينة بترونين شخصية الأسبوع وتجدد القتال في إقليم قره باغ حدثه الأبرز
الأكثر قراءة
بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال
فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس
كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟
معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات.. من يجرؤ على شراء الأسلحة من طهران؟
play
26:31
من واشنطن- ملفات السياسة الخارجية.. كيف ينظر لها مرشحو الرئاسة الأميركية؟
play
48:22
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/16)
play
23:53
ما وراء الخبر- مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. هل تتطور إلى اتفاق سلام؟
play
26:33