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للقصة بقية- العرب والتعليم

سلطت حلقة (2020/10/12) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على التعليم في الدول العربية، حيث تعتبر الدول العربية من الأكثر إنفاقا، حيث بلغ الإنفاق على التعليم في العام 2017 أرقاما كبيرة نسبة للإنفاق العام.