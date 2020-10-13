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تونس.. عدم تعليق الدراسة رغم تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا

ارتفاع غير مسبوق في عدد المصابين بكورونا في تونس، وسط هذه الظروف قررت وزارة التعليم انطلاق الموسم الدراسي في موعده، وتعهدت ببذل أقصى جهد لتطويق عدوى الفيروس.