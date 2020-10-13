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تحفيظ القرآن في الصومال

الخلاوي أو الدكسي باللغة الصومالية هي أقدم وأعرق الطرق لتعليم القرآن الكريم وأساسيات الدين للناشئة، ألواح منحوتة من الخشب، وأقلام من أعواد الشجر، ومداد مصنوع من الفحم هي الأدوات الرئيسية للدراسة.