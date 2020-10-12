24:34

خارج النص- كتاب الدولة المستحيلة

سلطت حلقة (2020/10/11) من برنامج "خارج النص" الضوء على كتاب "الدولة المستحيلة.. الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي" للكاتب وأستاذ تاريخ التشريع الإسلامي في جامعة كولومبيا وائل حلاق.