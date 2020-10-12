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إقليم قره باغ.. من البادئ بخرق وقف إطلاق النار؟

بين الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، واستئناف القتال بشراسته السابقة، تتأرجح الآمال والتطورات في قره باغ، حيث تتبادل أطراف الحرب الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.