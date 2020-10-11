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هدوء حذر بإقليم قره باغ وتجدد القصف على مدينة ستيباناكيرت

قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذرية قصفت بالصواريخ الليلة الماضية مدينتي مارتوني وشوشي في قره باغ في خرق آخر لاتفاق وقف إطلاق النار.