14:35

نافذة من واشنطن (2020/10/11)

تابع ناصر الحسيني في نافذة من واشنطن (2020/10/11) الجدل الجديد الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا بعد عقده فعالية جماهيرية في البيت الأبيض.