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فيلم لقناة الجزيرة الوثائقية يعرض للمرة الأولى في إسبانيا

يعرض للمرة الأولى في العاصمة الإسبانية مدريد، فيلم قناة الجزيرة الوثائقية “رسائل مبللة“، الذي حاز على جائزة الجمهور في مهرجان مالقا السينمائي.