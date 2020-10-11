03:12

تحف حجرية تراثية

من صخور صماء وحجارة إلى تحف وأشكال تنبض بحياة تراث يريدونه أن يبقى، يختزل الزيمبابويون ثقافاتهم وأعراقهم. منحوتات الحجارة نقشت بعناية وجند جلمود صخرها لتروي في تفاصيلها قصص الإنسان وبيئته في أفريقيا.