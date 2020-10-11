22:25

الحصاد- دعوات منظمات حقوقية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

تناولت فدى باسيل في الملف الثاني من "الحصاد" تصاعد دعوات منظمات حقوقية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وتساءلت عن الملابسات ودلالات التوقيت، وكذلك فرص استجابة النظام المصري لهذه الدعوات.