28:58

الحصاد- اليمن.. معارك ومسارات سياسية

بحثت ليلى الشيخلي في الملف الأول من "الحصاد" تطورات المعارك في الحديدة ومأرب والجوف وسياقاتها، والمسؤول عن إفشال مسارات السلام في اليمن.