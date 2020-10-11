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أضرار التراث بسبب انفجار مرفأ بيروت

نال متحف سرسق نصيبه من انفجار مرفأ بيروت. أضرار جسيمة في المكان الذي أعيد ترميمه قبل 5 سنوات ليكون وجها لرواد الفن والثقافة. مئات المنازل التراثية في بيروت تضررت هي الأخرى بالانفجار.