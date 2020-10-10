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متطوعون أرمن يقدمون المساعدة لسكان قره باغ

تتزايد جهود متطوعين أرمن من سكان المناطق المحاذية لإقليم قره باغ، في تقديم المساعدة لسكان الإقليم. عشرات الأطباء والممرضين الأرمن من خارج البلاد شاركوا في جهود الإغاثة.